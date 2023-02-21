В США анонсировали введение новых санкций против России в ближайшие дни

По его словам, санкции США, Евросоюза и других союзников, которые планируется ввести против РФ, будут направлены на то, чтобы ограничить возможность страны покупать товары двойного назначения, как холодильники или микроволновки. Россияне таким образом не смогут использовать подобный импорт для получения проводников, необходимых для вооруженных сил.

Адейемо добавил, что ограничения также предусматривают пресечение переправки нефти и других запрещенных товаров через приграничные страны, но не раскрыл деталей.

Замминистра финансов США рассказал, что представители коалиции из более чем 30 стран предупредят компании, финансовые учреждения и частных лиц, которые продолжают вести бизнес с Россией, о возможных санкциях в случае, если они продолжат сотрудничать со страной-агрессором.

"Широта этой коалиции - это то, что позволит нам продолжать изолировать Россию… Мы заставим тех, кто не выполняет наши санкции и меры экспортного контроля, выбирать между экономическими связями с нашей коалицией стран, представляющих более половины мирового ВВП, и оказанием материальной поддержки России, экономике, которая с каждым днем становится все более изолированной", - отметил чиновник.

Также, по его словам, о недопустимости помощи в обходе антироссийских санкций будут предупреждены индийские и китайские компании, хотя компании из КНР “в целом стремятся оставаться связанными с мировой экономикой и продолжать вести бизнес с Западом”.

Американский чиновник признал, что экономические показатели России в начале войны выглядели лучше, чем ожидалось, но сейчас экономика страны-агрессора сокращается и становится изолированной.

"Через год после начала конфликта российская экономика больше похожа на экономику Ирана и Венесуэлы, чем на экономику члена (G20 - ред.)", - уточнил он.