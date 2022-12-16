США анонсировали новый пакет помощи для восстановления энергосистемы

"США планируют в ближайшие недели предоставить новый пакет помощи Украине, где, вероятно, будут дополнительные средства ПВО, и еще больше энергооборудования", - отметил Кирби.

Чиновник Белого дома отказался предоставить детали того, что будет в новом пакете безопасности для Украины. Он, однако, заявил, что, как и в предыдущих пакетах, следует ожидать новых средств противовоздушной обороны.

Он также отметил, что в пятницу в Украину поступил первый транш поставок аварийно-ремонтного оборудования для энергосистемы. В общей сложности США направят 53 миллиона долларов для возобновления работы энергетики.

"Соединенные Штаты привержены помощи Украине в том, чтобы вернуть свет, вернуть тепло и помочь облегчить страдания украинцев в зимние месяцы", - добавил Кирби.