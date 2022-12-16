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США анонсировали новый пакет помощи для восстановления энергосистемы

Фото: США анонсировали новый пакет помощи для восстановления энергосистемы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты анонсировали новый пакет энергетической помощи, который будет доставлен в Украину уже в ближайшие недели.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"США планируют в ближайшие недели предоставить новый пакет помощи Украине, где, вероятно, будут дополнительные средства ПВО, и еще больше энергооборудования", - отметил Кирби.

Чиновник Белого дома отказался предоставить детали того, что будет в новом пакете безопасности для Украины. Он, однако, заявил, что, как и в предыдущих пакетах, следует ожидать новых средств противовоздушной обороны.

Он также отметил, что в пятницу в Украину поступил первый транш поставок аварийно-ремонтного оборудования для энергосистемы. В общей сложности США направят 53 миллиона долларов для возобновления работы энергетики.

"Соединенные Штаты привержены помощи Украине в том, чтобы вернуть свет, вернуть тепло и помочь облегчить страдания украинцев в зимние месяцы", - добавил Кирби.

Ранее стало известно, что Австрия перевела 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный Минэнерго.

Напомним, ряд стран уже предоставили средства для Фонда энергетической поддержки Украины. В частности, Исландия предоставит Украине 3 млн долларов, Нидерланды передадут 100 млн евро, а Чехия и Канада предоставили Украине более 100 миллионов евро помощи.

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Соединенные Штаты Америки