США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів: що до неї увійде
Адміністрація президента США Джо Байдена сьогодні, 1 серпня 2022 року, схвалить новий пакет військової допомоги для України на 550 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.
"Сьогодні радник з національної безпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі обговорили нашу підтримку з українською стороною. І поінформували про новий пакет на 550 млн доларів військової допомоги, яку адміністрація Байдена схвалить сьогодні", - зазначив він.
За його словами, новий пакет включатиме додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS та 155-мм артилерії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала чотири додаткові системи HIMARS від США.
Крім того, почалися постачання німецьких РСЗВ Mars II.
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