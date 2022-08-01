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США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів: що до неї увійде

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Вашингтон, Понеділок 01 серпня 2022 21:19
США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів: що до неї увійде Фото: Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Адміністрація президента США Джо Байдена сьогодні, 1 серпня 2022 року, схвалить новий пакет військової допомоги для України на 550 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

"Сьогодні радник з національної безпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі обговорили нашу підтримку з українською стороною. І поінформували про новий пакет на 550 млн доларів військової допомоги, яку адміністрація Байдена схвалить сьогодні", - зазначив він.

За його словами, новий пакет включатиме додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS та 155-мм артилерії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала чотири додаткові системи HIMARS від США.

Крім того, почалися постачання німецьких РСЗВ Mars II.

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