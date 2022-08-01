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США анонсировали военную помощь Украине на 550 млн долларов: что в нее войдет

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Вашингтон, Понедельник 01 августа 2022 21:19
США анонсировали военную помощь Украине на 550 млн долларов: что в нее войдет Фото: Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Администрация президента США Джо Байдена сегодня, 1 августа 2022 года, одобрит новый пакет военной помощи для Украины на 550 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

"Сегодня советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли обсудили нашу поддержку с украинской стороной. И проинформировали о новом пакете на 550 млн долларов военной помощи, которую администрация Байдена одобрит сегодня", - отметил он.

По его словам, новый пакет будет включать дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS и 155-мм артиллерии.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила четыре дополнительные системы HIMARS от США.

Кроме того, начались поставки немецких РСЗО Mars II.

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