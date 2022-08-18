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Світові ціни на нафту опустилися до мінімуму з лютого: що стало причиною

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Україна, Четвер 18 серпня 2022 09:05
Світові ціни на нафту опустилися до мінімуму з лютого: що стало причиною Фото: ціни на нафту впали до мінімуму з лютого (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в четвер, 18 серпня, практично не змінилися, оскільки інвестори зіткнулися зі скороченням запасів нафти в США і побоюваннями з приводу можливої глобальної рецесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,1%, до 93,75 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,1%, до 88,21 доларів за барель.

Ціни зросли більш ніж на 1% протягом попередньої сесії, хоча нафта марки Brent досягла найнижчого рівня з лютого.

Ціни впали за останні кілька місяців, оскільки інвестори реагують на економічні дані, які викликали побоювання щодо потенційної рецесії, яка може зашкодити попиту на енергію.

Інфляція у Великобританії підскочила до 10,1% у липні, найвищого рівня з лютого 1982 року, що посилило тиск на домогосподарства.

Що стосується пропозиції, Росія почала поступово збільшувати видобуток нафти після обмежень, пов'язаних з санкціями, і в міру того, як азіатські покупці збільшили закупівлі, що змусило Москву підвищити свої прогнози по видобутку і експорту до кінця 2025 року.

Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії зріс у червні, а видобуток збільшився до більш ніж дворічного максимуму.

Очікується, що доходи Росії від експорту енергоносіїв цього року зростуть на 38% частково через збільшення обсягів експорту нафти, що свідчить про те, що поставки з країни не постраждали так сильно, як спочатку очікували ринки.

Тим часом ринок очікує розвитку подій на переговорах щодо відновлення ядерної угоди Ірану зі світовими державами 2015 року, що в кінцевому підсумку може призвести до збільшення експорту іранської нафти.

Експорт іранської нафти може зростати третій місяць поспіль у серпні завдяки попиту з боку Китаю, оскільки російська нафта дорожчає.

Нагадаємо, за прогнозами, ціни на бензин в Україні залишаться стабільними навіть після повернення акцизів, завдяки зниженню світових цін на нафту.

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