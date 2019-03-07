США анулюють візи ще 77 венесуельців

У списку - чиновники режиму Мадуро та члени їхных сімей

Соединенные Штаты Америки приняли решение аннулировать визы еще 77 венесуэльцам, связанным с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время Пенс не сообщил имен людей, внесенных в санкционный список.

"Сегодня Государственный департамент анонсировал, что Соединенные Штаты аннулируют 77 виз, в том числе многих чиновников режима Мадуро и их семей", - сказал Пенс.

Отмечается, что новые имена на отмену виз будут внесены в действующий список из 49 венесуэльцев, чьи документы США уже аннулировали ранее в марте.

Тогда ограничения наложили на лиц, "ответственных за подрыв демократии в Венесуэле", имена также не назывались.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями, если они будут оказывать помощь правительству Николаса Мадуро и "его коррумпированному окружению" после кризиса в Венесуэле.

"Мы не позволим Мадуро украсть богатства венесуэльского народа", - сказал Болтон.