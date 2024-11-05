В США активно готовятся к массовым беспорядкам после выборов

Более 20 штатов попросили направить военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон при необходимости и если поступит соответствующий запрос в течение следующих недель после выборов и накануне инаугурации.

Округ Колумбия еще не сделал официального запроса на задействование гвардейских войск. Однако чиновники обсуждают и готовятся к тому, что Капитолий может снова всколыхнуть насилие, связанное с утверждением результатов выборов Конгрессом 6 января, а также инаугурацией через две недели после этого.

Выступая перед журналистами в понедельник, 4 ноября, начальник отдела будущих операций Бюро Национальной гвардии Жан-Поль Лорансо, сказал, что пока не понятно, сколько гвардейцев потребуется в этом году.

По его словам, это будет зависеть от того, чего хочет округ Колумбия, но отметил, что Бюро Нацгвардии и штаты ожидают запрос о помощи.

Беспокойство касательно возможного политического насилия беспокоит чиновников и в ряде "шатких штатов", результаты которых определят победителя.

Так, в Лас-Вегасе установили ограждение вокруг здания, где будут считать голоса избирателей по штату Невада. Губернатор штата Невада Джо Ломбардо заявил, что он пригласил "ограниченный контингент" из 60 членов Нацгвардии, чтобы обеспечить своевременное реагирование на любые вызовы. Именно в этом штате после выборов в 2020 году вспыхнули протесты сторонников Трампа.

Аризона

Металлическое ограждение установили возле центра подсчета голосов округа Марикопа в центре Феникса, который в 2020 году стал горячей точкой для теорий о фальсификации выборов и угроз в адрес членов избирательных комиссий.

По словам шерифа Расса Скиннера, его департамент будет находиться в состоянии "повышенной готовности" к угрозам и насилию. Он проинструктировал сотрудников быть готовыми к выполнению служебных обязанностей.

"У нас будет много ресурсов, много персонала, много оборудования", - добавил он, отметив, что депутаты будут использовать дроны для мониторинга активности вокруг избирательных участков, а снайперы и другие подкрепления будут готовы к развертыванию, если возникнет вероятность насилия.

Он сказал, что "поляризация" становится более интенсивной в дни после выборов, поэтому правоохранительные органы будут оставаться в состоянии повышенной готовности и "будет нулевая толерантность ко всему, что связано с преступной деятельностью".

Местный представитель избирательной комиссии Аризоны сообщил Reuters, что обеспокоенные возможностью протестов или даже насилия, несколько школ и церквей штата, которые в прошлом служили центрами для голосования, не будут работать на избирательных участках в этом году.

Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, которая в Аризоне насчитывает более 400 тысяч членов, предложила несколько мест для голосования, чтобы заполнить этот пробел.

Мичиган

В штате Мичиган, сторонники Трампа спустились в конференц-зал в центре Детройта, где в 2020 году проходили выборы, и начали стучать в окна, когда подсчет открепительных талонов затянулся на второй день.

В этом году по обе стороны бульвара, на котором стоит здание, установили желтые велосипедные стойки. Посетителей обязали проходить через металлоискатели, центральный зал патрулируют около 15 полицейских.

Дэниел Бакстер, главный операционный директор Детройта по вопросам заочного голосования и специальных проектов, сказал, что полиция также находится на крыше и вокруг здания. По его словам, восемь дней досрочной предварительной обработки бюллетеней, отправленных по почте, прошли мирно.

Калифорния и Вашингтон

Питер Сими, профессор социологии в Университете Чепмена в Калифорнии, который исследовал угрозы в адрес государственных служащих, отметил, что худшим сценарием будет, если Трамп проиграет и не признает своего поражения.

По его мнению, вместо повторения нападения сторонников Трампа на Капитолий в 2021 году, конфликт может стать "разрозненными, диффузными событиями в разных местах", с которыми правоохранительным органам будет сложнее справиться.

Добавим, что меры предосторожности распространяются не только на штаты, где происходит политическая битва. Власти штатов Орегон и Вашингтон сообщили об активизации Нацгвардии. Витрины некоторых магазинов в Вашингтоне и других городах прикрыли фанерой.