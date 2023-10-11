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Бельгия первой использует российские активы в пользу Украины: создадут спецфонд

Брюссель, Среда 11 октября 2023 14:16
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Бельгия первой использует российские активы в пользу Украины: создадут спецфонд Фото: премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас есть в Бельгии налогообложение с тех замороженных активов. В прошлом году нам стало очевидно, что налоги с доходов на эти активы должны быть на 100% направлены на помощь украинскому народу. Мы сделали это в прошлом году и сделаем в этом году", - отметил премьер.

Он добавил, что средства из российских активов пойдут на военную и гуманитарную помощь, будут направлены в Европейский фонд мира, в поддержку макроэкономики Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Де Кроо за инициативу и подчеркнул, что Бельгия - первая страна, которая использует замороженные российские активы в пользу Украины.

"Бельгия стала первой страной, которая положила начало такой практике использования замороженных российских активов в поддержку защиты от российского террора. Средства будут направлены на безопасность нашего государства, проекты быстрого восстановления. Мы бы хотели уже использовать эти деньги. Первые средства 1,7 млрд евро будут использоваться уже в следующем году", - сказал глава государства.

Конфискация российских активов

Напомним, что Украина вместе с партнерами разрабатывает механизм, в рамках которого замороженные активы РФ смогут передать Украине в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Bloomberg ранее сообщал, что в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центрального банка. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.

Также Украина создаст свой оборонный спецфонд. Его планируют наполнить деньгами из российских активов.

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