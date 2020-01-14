Фонд соцстраху назвав суми виплат за 2019 рік

Фото: Фонд соціального страхування (fssu.gov.ua)

За рік фонд виплатив більше 25 млрд грн

На рахунок Фонду соціального страхування України упродовж 2019 року надійшло 25,069 млрд грн, що становить 99,6% від запланованого кошторису. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Як зазначили в прес-службі, видаткова частина, у тому числі, виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам, страхових виплат потерпілим на виробництві та фінансування медико-соціальних послуг, виконана на 98%. Загалом у минулому році фондом профінансовано 25,122 млрд грн.

Упродовж 2019 року Фонд соцстраху направив 8,235 млрд грн на фінансування щомісячних страхових виплат для 205,7 тисяч потерпілих на виробництві та членів їх сімей. На фінансування лікарняних, допомог по вагітності та пологах і на поховання перераховано 14,5 млрд грн.

Загалом у минулому році Фонд соціального страхування забезпечив надання матеріального забезпечення для 2,4 млн працюючих і страхових виплат для 205,7 тис. потерпілих на виробництві.

Відзначимо, Фонд соціального страхування України наприкінці листопада 2019 року припинив виплати лікарняних та декретних, хоча на його рахунках були кошти. У фонді пояснювали це рішення тім, що фонд не має права виплачувати кошти, поки Кабінет міністрів не ухвалить рішення про збільшення бюджету фонду.

Після цього Кабінет міністрів ухвалив формальне рішення про збільшення бюджету фонду на 1,37 млрд грн.