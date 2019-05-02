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Середній розмір платіжки за ЖКП зменшився на 14%

Новини » Економіка    02.05.2019 - 17:31
Середній розмір платіжки за ЖКП зменшився на 14%
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У березні середня родина заплатила 2,3 тис. грн за ЖКП і трохи погасила борги

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня 2019 року становила 69,2 млрд грн, що на 0,2 млрд грн менше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

Середній розмір платіжки за ЖКП зменшився на 14%

ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, на кінець березня 2019 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 32,2 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води - 22,4 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 4,5 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 3,4 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,7 млрд грн, за постачання електричної енергії - 6,0 млрд грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в березні 2019 року становили 2296,5 грн, що значно менше, ніж в січні (2693,2 грн) та лютому (2660,6 грн).

У березні 2019 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 18,0 млрд грн (100,9% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії - 4,0 млрд грн (143,9%).

Нагадаємо, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд грн. Таким чином, за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн.

Відзначимо, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у березні 2019 року отримували 3897,6 тис. домогосподарств. 

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