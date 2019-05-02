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Средний размер платежки за ЖКУ уменьшился на 14%

Новости » Экономика    02.05.2019 - 17:31
Средний размер платежки за ЖКУ уменьшился на 14%
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В марте средняя семья заплатила 2,3 тыс. грн за ЖКУ и немного погасила долги

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец марта 2019 года составила 69,2 млрд грн, что на 0,2 млрд грн меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Средний размер платежки за ЖКУ уменьшился на 14%

ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, на конец марта 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составляла 32,2 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 22,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,5 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,7 млрд грн, за поставки электрической энергии - 6,0 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в марте 2019 года составили 2296,5 грн, что значительно меньше, чем в январе (2693,2 грн) и феврале (2660,6 грн).

В марте 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 18,0 млрд грн (100,9% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 4,0 млрд грн (143,9%).

Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

Отметим, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2019 года получали 3897,6 тыс. домохозяйств.

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