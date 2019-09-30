Середній розмір платіжки за комуналку трохи зріс

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець серпня 2019 року становила 52,1 млрд грн, що на 0,9 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (53 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, на кінець серпня 2019 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 22,8 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води - 14,8 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 4,9 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 4,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,8 млрд грн, за постачання електричної енергії - 4,7 млрд грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в серпні 2019 року становили 667 грн, що менше, ніж в січні (2693,2 грн) та лютому (2660,6 грн), березні (2296,5 грн), квітні (1191,9 грн), травні (779,4 грн), червні (659,6 грн), але більше, ніж в липні (652,9 грн).

У серпні 2019 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 5,2 млрд грн (119,1% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії - 2,8 млрд грн (100,5%).

Нагадаємо, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд грн. Таким чином, за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в серпні 2019 року склала 10537 грн, що на 434 грн менше, ніж у липні (10971 грн)