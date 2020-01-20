До мексиканського кордону наближається караван мігрантів з Гватемали

Фото: мігранти (twitter.com/mayaaverbuch)

Мексика може опинитися під американськими санкціями у разі масового збільшення мігрантів, що потрапили в США

Караван мігрантів збирається на кордоні Гватемали, щоб масово в'їхати в Мексику. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мігранти - жителі Центральної Америки, які зібралися на кордоні Гватемали і Мексики в неділю, 19 січня, щоб на початку понеділка масово перетнути країну. Це може стати серйозним випробуванням для зобов'язання мексиканського уряду задовольнити вимоги США щодо стримування потоків мігрантів.

Раніше президент Дональд Трамп пригрозив завдати економічної шкоди Мексиці та країнам Центральної Америки, якщо вони дозволять великій кількості людей дістатися до кордону з США.

Невеликі групи мігрантів перетнули міст з Текун-Умані, Гватемала, в Сьюдад-Ідальго, Мексика, в суботу після того, як мексиканські національні гвардійці відбили спробу деяких центральноамериканців прорватися через прикордонні ворота.

Після цього більшість мігрантів відійшли назад, щоб дочекатися прибуття більшої кількості мандрівників позаду них, сподіваючись, що у них буде більше шансів просунутися в одному каравані.

Мігранти хочуть спробувати масово в'їхати в Мексику близько 5 годин ранку в понеділок, сподіваючись, що влада дозволить їм пройти, щоб уникнути зіткнень.

"Якщо ми перетнемо поодинці, вони нас зловлять, і всі жертви, які ми принесли, щоб потрапити сюди, будуть марними", - сказав один з мігрантів.

Уряд Гватемали каже, що з середи щонайменше 4000 осіб прибули з Гондурасу. Це найбільша хвиля з тих пір, як три уряди Центральної Америки підписали угоди з адміністрацією Трампа, що зобов'язують їх брати на себе більше відповідальності за роботу з мігрантами.

Досі мексиканська влада контролювала кордон більш успішно, ніж в кінці 2018 року, коли великий караван людей намагався прорватися на тому ж перехресті. Багато з них пізніше перейшли до Мексики через річку Сушиат, що розділяє дві країни.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що Мексика пропонує мігрантам роботу на півдні, але тим, хто її не приймає або не шукає притулку, не буде видана перепустка в США.

Нагадаємо, раніше про відмову приймати біженців, заявив канцлер Австрії Себастьян Курц. Він зазначив, що його країна зробила вже "більш ніж достатньо для мігрантів".