ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ЄС суттєво скоротилася кількість незаконного перетину кордонів, - Frontex

Новини » Суспільство     25.12.2019 - 18:09
В ЄС суттєво скоротилася кількість незаконного перетину кордонів, - Frontex
Ілюстративне фото (UNHCR UN Біженець Agency)

У 2019 році значно зменшилася кількість людей, які добираються до Італії морем

Кількість нелегальних перетинів на зовнішніх кордонах Європейського союзу значно зменшилася в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt

За словами директора Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex Фабріса Леггери, кількість незаконних в'їздів в ЄС до кінця року становитиме близько 120 тис. порівняно з 2018 роком це на 10% менше, значно менше, ніж у рекордному 2015 році, коли Frontex зареєстрував 1,2 млн незаконних перетинань.

"Кількість зараз нижче, але міграційний тиск на Європу залишається величезним", - сказав Леггери.

Крім того, в 2019 році значно зменшилася кількість людей, які добираються до Італії морем. До 24 грудня на узбережжі Італії висадилися майже 11,4 тис. мігрантів. За аналогічний період 2018 року їх було 23 210.

Нагадаємо, на початку листопада парламент Греції схвалив законопроект, що посилює процедуру надання притулку. Нові правила щодо мігрантів сфокусируют увагу на швидкому виявленні біженців, що потребують захисту, і дозволять виділяти їх серед тисяч інших заяв від мігрантів, які не мають права на притулок.

Крім того, берегова охорона Італії в бухті Роччелла-Іоніка затримали яхту з українцями, які переправляли 74 нелегальних мігрантів з Іраку.

Прикордонники назвали найбільш завантажені пункти пропуску на в'їзд в Україну На кордоні з Польщею утворились значні черги
Новини України Евросоюзкордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся