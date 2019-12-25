В ЄС суттєво скоротилася кількість незаконного перетину кордонів, - Frontex

Ілюстративне фото (UNHCR UN Біженець Agency)

У 2019 році значно зменшилася кількість людей, які добираються до Італії морем

Кількість нелегальних перетинів на зовнішніх кордонах Європейського союзу значно зменшилася в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt

За словами директора Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex Фабріса Леггери, кількість незаконних в'їздів в ЄС до кінця року становитиме близько 120 тис. порівняно з 2018 роком це на 10% менше, значно менше, ніж у рекордному 2015 році, коли Frontex зареєстрував 1,2 млн незаконних перетинань.

"Кількість зараз нижче, але міграційний тиск на Європу залишається величезним", - сказав Леггери.

Крім того, в 2019 році значно зменшилася кількість людей, які добираються до Італії морем. До 24 грудня на узбережжі Італії висадилися майже 11,4 тис. мігрантів. За аналогічний період 2018 року їх було 23 210.

Нагадаємо, на початку листопада парламент Греції схвалив законопроект, що посилює процедуру надання притулку. Нові правила щодо мігрантів сфокусируют увагу на швидкому виявленні біженців, що потребують захисту, і дозволять виділяти їх серед тисяч інших заяв від мігрантів, які не мають права на притулок.

Крім того, берегова охорона Італії в бухті Роччелла-Іоніка затримали яхту з українцями, які переправляли 74 нелегальних мігрантів з Іраку.