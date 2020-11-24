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Українці назвали цілі Кремля у війні на Донбасі

Київ, Вівторок 24 листопада 2020 11:49
Українці назвали цілі Кремля у війні на Донбасі
Фото: Станиця Луганська ( twitter.com/osce_smml)
Автор: Олександр Білоус

Відносна більшість українців вважають, що Росія хоче отримати повний контроль над Україною

Абсолютна більшість (64,6%) опитаних українців вважають конфлікт на Донбасі російсько-українським. Лише 16,3% респондентів назвали конфлікт внутрішнім українським.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Українці назвали цілі Кремля у війні на Донбасі

Вважають, що метою Росії у цьому конфлікті є отримання контролю над усією Україною, 43,9% респондентів, ще 13,6% вважають, що Москва хоче лише отримати контроль над Донбасом.

Серед тих, хто вважає конфлікт російсько-українським 68,0% заявили, що Росія прагне до контролю над усією Україною, 21,1% - що вона хоче контролю лише над Донбасом.

Українці назвали цілі Кремля у війні на Донбасі

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 16-22 жовтня 2020 року по всій України за винятком окупованих. Росією територій Опитано 2 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, в лютому 2020 року більшість громадян (54%) хотіли б, щоб окуповані Росією окремі райони Донбасу повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).

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