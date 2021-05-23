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Як українці бачать майбутнє Криму та Донбасу після деокупації: дані опитування

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Україна, Неділя 23 травня 2021 13:14
Як українці бачать майбутнє Криму та Донбасу після деокупації: дані опитування Фото: українці висловилися щодо статусу Криму та Донбасу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2021 року 61% опитаних вважають, що Крим має бути автономною республiкою в складi України як до 2014 року. Ще 11% заявили, що Крим має бути кримськотатарським автономним регiоном в Українi.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За незалежний Крим виступають Крим 8% українців, стільки ж (8%) заявили, що Крим має повернутись в Україну, але з особливим статусом. Заявили, що Крим має бути частиною Росiї, 4% респондентів, ще 1% вважає, що Крим має бути кримськотатарським автономним регiоном в Росiї.

Як українці бачать майбутнє Криму та Донбасу після деокупації: дані опитування

За даними опитування, 61% українців заявили, що окремі території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) мають бути частиною України, як і раніше. Ще 10% вважають, що ОРДЛО має бути частиною України, але зі спеціальним статусом. Заявили, що ОРДЛО має стати частиною Росії, 3% опитаних. Ще 6% вважають, що ОРДЛО має отримати незалежність.

Як українці бачать майбутнє Криму та Донбасу після деокупації: дані опитування

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" з 13 по 21 березня 2021 року на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні крім окупованих Росією територій. Методом особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів опитано 2 400 осіб. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2020 року, абсолютна більшість (64,6%) опитаних українців вважають конфлікт на Донбасі російсько-українським. Лише 16,3% респондентів назвали конфлікт внутрішнім українським.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).

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