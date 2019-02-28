Серед врахованих поправок до "мовного закону" немає неконституційних, - комітет

Серед рекомендованих комітетом поправок немає тих, що будуть суперечити Конституції

Среди учтенных до принятия поправок к "языковому закону" - законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" нет неконституционных. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий.

По его словам, заключение юридического управления Верховной рады, который как раз и призван смотреть на то, чтобы закон отвечал конституционности.

"Нет ни одного юриста, который бы сказал, что в этом законе есть хотя бы какие-то неконституционные нормы", - сообщил Княжицкий.

По его словам, среди рекомендованных комитетом поправок нет тех, которые будут противоречить основному закону государства.

"Депутаты имеют право подавать любые поправки. Но из тех, что комитет рекомендовал к принятию неконституционных нет", - добавил он.

Ранее заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк сообщала, что после вступления в силу "языкового закона" в Украине будут созданы институты, которые будут регулировать исполнение этого закона.

Напомним, в случае принятия "языкового закона" через два года государственные служащие начнут сдавать экзамены.

Как писало РБК-Украина ранее, в "языковом законе" предусмотрены административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Отметим, они будут касаться предпринимательской деятельности в публичной сфере.