"Мовний закон" передбачає створення Нацкомісії з питань держмови

Фото: Ірина Подоляк (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

Комісія буде визначати, який рівень знання української мови є достатнім для кожної категорії чиновників

Після набуття чинності "мовним законом" - законопроектом "Про функціонування української мови як державної" в Україні будуть створені інституції, які регулюватимуть виконання цього закону. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови комітету з питань культури та духовності Ірина Подоляк.

Зокрема, буде створено Національну комісію з питань державної мови.

"Ми розуміємо, що повинні бути створені інституції. Буде створена Національна комісія з питань державної мови, яка буде визначати, який рівень знання української мови є достатнім для кожної категорії працівників бюджетної чи комунальної сфери", - повідомила Подоляк.

За її словами, сертифікати на знання української мови також будуть вимагати у тих, хто прагне отримати громадянство України.

"Сертифікати вимагатимуть і у новопризначених (посадовців, - ред.), і тих, хто зараз працює і надалі буде працювати, це також стосується. Тих, хто хоче набути громадянство - це так само буде стосуватись", - додала парламентар.

Нагадаємо, в разі прийняття "мовного закону" через два роки державні службовці почнуть складати іспити.

Як писало РБК-Україна раніше, у "мовному законі" передбачені адміністративні штрафи до майже 7 тисяч гривень. Відзначимо, вони стосуватимуться підприємницької діяльності в публічній сфері.

Додамо, Верховна рада України на пленарному засіданні 28 лютого у другому читанні розгляне "мовний закон".