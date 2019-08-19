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У прокуратурі уточнили дані щодо затриманих у справі про пожежу в "Токіо Стар"

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 11:18
У прокуратурі уточнили дані щодо затриманих у справі про пожежу в "Токіо Стар"
Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" ("Думська")

Раніше місцеві ЗМІ писали про затримання трьох осіб у справі

Прокуратура Одеської області уточнила, що у справі про пожежу в Одесі в готелі "Токіо Стар" затримали лише власника готелю Вадима Чорного. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому у прокуратурі зазначили, що можуть проходити певні слідчі дії.

"Ми не виключаємо, що проходять певні слідчі дії, але нікого більше не затримували", - підкреслили у відомстві.

Додамо також, обрання міри запобіжного заходу для власника будівлі, де працює готель, Вадима Чорного має відбутися найближчим часом. Йому інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель дев’яти людей (ч.2 ст.270 КК України).

Нагадаємо, місцеве видання "Думська" повідомляло, що у справі про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар" затримали ще трьох людей, у тому числі керуючу ще одним готелем. Йдеться про готель "Зірка". Крім самого бізнесмена, писало видання, затримані ще три людини. Це керуюча готелем "Зірка" і двоє техніків, які займалися проводкою і дрібним ремонтом.

Як писало РБК-Україна раніше, в Одесі правоохоронці затримали Вадима Чорного, власника готелю "Токіо Стар", де в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа.

Відзначимо, пожежа в готелі "Токіо Стар" сталася у ніч на 17 серпня. У результаті трагедії не менше 19 людей постраждали, з них 9 загинули. Обставини події з'ясовуються. Правоохоронці вже порушили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної безпеки.

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