Обстріл Запорізької АЕС. Названо число загиблих українських військових

В результаті ворожого штурму Запорізької АЕС загинули троє українських військових. Ще двоє бійців отримали поранення, персонал станції не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу НАЕК Енергоатом .

"Втрати українських військових після нічного штурму Запорізької АЕС: загиблих-3, поранених - 2, у тому числі 1 у важкому стані. Героїчні захисники станції знешкодили один танк противника з усім екіпажем. Персонал станції не постраждав", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, що вночі 4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити.

Відзначимо, що Володимир Зеленський попередив, що такі обстріли можуть закінчитися повторенням Чорнобильської катастрофи, і закликав світ невідкладно відреагувати на дії агресорів.

Крім того, ми писали, що вранці пожежу на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі вже локалізували і ліквідували.