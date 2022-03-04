ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріл Запорізької АЕС. Названо число загиблих українських військових

Новость на русском →
Україна , П'ятниця 04 березня 2022 13:54
Обстріл Запорізької АЕС. Названо число загиблих українських військових Фото: названо число загиблих українських військових при захисті Запорізької АЕС
Автор: Кароліна Гайдук

В результаті ворожого штурму Запорізької АЕС загинули троє українських військових. Ще двоє бійців отримали поранення, персонал станції не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЕК Енергоатом.

"Втрати українських військових після нічного штурму Запорізької АЕС: загиблих-3, поранених - 2, у тому числі 1 у важкому стані. Героїчні захисники станції знешкодили один танк противника з усім екіпажем. Персонал станції не постраждав", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, що вночі 4 березня на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити.

Відзначимо, що Володимир Зеленський попередив, що такі обстріли можуть закінчитися повторенням Чорнобильської катастрофи, і закликав світ невідкладно відреагувати на дії агресорів.

Крім того, ми писали, що вранці пожежу на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі вже локалізували і ліквідували.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС Энергодар Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна