ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Над Львівською, Хмельницькою та Тернопільською областями збито ворожі ракети: подробиці

Новость на русском →
Львівська та Хмельницька область, Вівторок 14 червня 2022 14:05
Над Львівською, Хмельницькою та Тернопільською областями збито ворожі ракети: подробиці Фото: над Львівською, Хмельницькою та Тернопільською областями збито ворожі ракети (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У небі над Львівською областю сили ППО збили російську ракету. Про приземлення ворожої цілі стало відомо і у Хмельницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голів Львівської та Хмельницької областей.

Львівська область

Так, ракету українським захисникам вдалося збити над Золочевом.

"Над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Хмельницька область

"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети", - інформує голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Тернопільська область

"За попередньою інформацією щойно сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця падіння збитих ракет", - пише голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За його словами, попередньо, без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

Масовані вибухи в Україні

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги, яка лунала майже по всій Україні, чули вибухи у низці областей. Зокрема, Львівській, Тернопільській та Одеській. Подробиці зібрано в матеріалі РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область ПВО Хмельницкая область Вибух
NEWS
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає