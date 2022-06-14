Над Львівською, Хмельницькою та Тернопільською областями збито ворожі ракети: подробиці

У небі над Львівською областю сили ППО збили російську ракету. Про приземлення ворожої цілі стало відомо і у Хмельницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали голів Львівської та Хмельницької областей.

Львівська область

Так, ракету українським захисникам вдалося збити над Золочевом.

"Над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Хмельницька область

"За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети", - інформує голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Тернопільська область

"За попередньою інформацією щойно сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця падіння збитих ракет", - пише голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За його словами, попередньо, без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

Масовані вибухи в Україні

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги, яка лунала майже по всій Україні, чули вибухи у низці областей. Зокрема, Львівській, Тернопільській та Одеській. Подробиці зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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