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У Мелітополі окупанти призначили нового "мера": названо її ім'я

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Мелітополь, Субота 12 березня 2022 22:07
У Мелітополі окупанти призначили нового "мера": названо її ім'я Фото: Галина Данильченко (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти призначили нового "мера"в тимчасово окупованому Мелітополі. Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галина Данильченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Данильченко.

Зрадниця закликала місцевих жителів "підлаштуватись під нову дійсність" та "не дестабілізувати обстановку і не брати участь в екстремістській діяльності".

Крім того, відомо, що Данильченко запросила інших депутатів до "співпраці", заявивши про створення Комітету народних обранців

"Наше завдання - підлаштувати всі механізми на нову дійсність. Щоб якнайшвидше почати жити по-новому", - сказала вона.

За словами самопроголошеного мера, в місті нібито "є люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію і закликають мешканців до екстремістських дій".

Як повідомляє видання РІА Мелітополь, Данильченко "особа всім добре відома".

"Особа всім добре відома - права рука колишнього нардепа Євгена Балицького - депутатка Галина Данильченко. На місцевому телебаченні вона вже записала звернення до народних мас. У ньому Галина Вікторівна заявила, що у місті створюється комітет народних обранців, який і керуватиме Мелітополем" , - пише видання.

Викрадення мера Мелітополя

Нагадаємо, вчора в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер Мелітополя Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову.

Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що викрадений російськими окупантами мер Мелітополя живий. Але його катують.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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