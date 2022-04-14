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Окупанти увійшли в Олешки під Херсоном. Вивісили прапор Росії

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Херсонська область, Четвер 14 квітня 2022 21:23
Окупанти увійшли в Олешки під Херсоном. Вивісили прапор Росії Фото: Євген Рищук, міський голова Олешків (facebook.com / Євген Рищук)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупаційні війська увійшли до міста Олешки, через яке проходить автодорога до Херсону. На будівлі місцевої адміністрації окупанти вже вивісили прапор Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Євгена Рищука.

Рищук закликав містян не виходити на вулицю, оскільки там будуть перебувати російські патрулі.

"У нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не будуть співпрацювати з російськими. Тобто росіяни вже будуть самі патрулювати вулиці", - заявив він.

Водночас, за словами Рищука, він буде продовжувати контролювати певні процеси в місті, поки залишатиметься така можливість. Комунальні служби також продовжать працювати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти хочуть призначити в Олешках свого "мера".

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