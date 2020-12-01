Мінфін різко скоротив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 1 грудня 2020 року залучило до державного бюджету 2,664 млрд грн (за курсом НБУ). Це у шість разів менше, ніж на попередньому аукціоні (16,768 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 03.03.2021 на суму 1,960 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,89% річних,

з погашенням 27.10.2021 на суму 531,6 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,93% річних.

з погашенням 01.11.2023 на суму 171,7 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,62% річних.

Зазначимо, опитані РБК-Україна експерти вважають, що Україна до кінця 2020 року може вийти на зовнішні ринки запозичень. Один лише внутрішній ринок не зможе забезпечити бюджет необхідним ресурсом.

Нагадаємо, за даними НБУ в IV кварталі необхідно виплатити 2,329 млрд грн нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк розширив можливості для покупки державних цінних паперів, в тому числі при їх первинному розміщенні.