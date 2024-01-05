Попытки побега из Украины часто заканчиваются трагедией: пограничники предупредили уклонистов

Пограничники отмечают, что украинцы часто идут на безумный и неоправданный риск в попытках незаконно сбежать из страны. Это нередко приводит к трагедии.

"Лучше не испытывать судьбу и не вдохновляться чьими-либо рассказами об "удачных путешествиях через границу", - отмечают в ГПСУ.

По официальным данным, только за 2023 год в реке Тиса утонули около 20 мужчин. И это те, чьи тела удалось найти.

Выезд за границу

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян действует военное положение и объявлена мобилизация. В связи с этим мужчинам призывного возраста запрещен выезд за границу. Также власти предусмотрели ряд исключений.

Военнообязанные мужчины уже неоднократно пытались незаконно пересекать границу для уклонения от мобилизации.

К примеру, недавно украинские пограничники словили группу уклонистов, которые пытались сбежать из Украины в Венгрию на надувной лодке.

Также в апреле СБУ раскрыла схему для уклонистов. Им предоставляли гидрокостюмы для того, чтобы пересечь границу через реку.