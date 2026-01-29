RU

Попытки прорыва возле Дроновки: РФ пытается форсировать Северский Донец

Фото: в районе Дроновки в Донецкой области продолжаются позиционные бои (Getty Images )
Автор: Сергей Козачук

В районе Дроновки в Донецкой области продолжаются интенсивные позиционные бои. Российские войска пытаются форсировать Северский Донец и прорвать оборону ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

По данным военных, враг активно накапливает силы и ресурсы в районе Серебрянского лесничества и города Северск.

Отдельную угрозу представляет развертывание большого количества пунктов управления БпЛА, что затрудняет логистику и перемещение украинских подразделений вблизи Дроновки.

Основное направление усилий противника - форсирование реки Северский Донец.

Переправы осуществляются по замерзшим участкам, преимущественно в ночное время. Малые пехотные группы действуют под прикрытием дронов, используют антитепловизионные плащи и продвигаются через лесополосы и складки рельефа.

После приближения к населенному пункту противник переходит к штурмовым действиям, однако наталкивается на подготовленную оборону и организованное сопротивление десантников, которые удерживают определенные рубежи.

81-я бригада ДШВ продолжает сдерживать наступательный потенциал врага на Славянском направлении, нанося ему потери и не допуская прорыва обороны.

Фото: в районе Дроновки в Донецкой области продолжаются позиционные бои (google.com/maps)

Ситуация на Славянском направлении

Район Дроновки и Серебрянского леса остается одним из ключевых участков обороны на Славянском направлении, где противник неоднократно пытался улучшить тактическое положение.

Ранее военные уже сообщали об активном использовании российской армией малых пехотных групп и беспилотников для разведки и штурмов.

 

Напомним, что 24 января российские войска атаковали Славянск в Донецкой области с помощью FPV-дронов. В результате удара пострадали двое подростков - 16 и 17 лет.

В частности, днем 28 декабря противник нанес по Славянску три авиационных удара. Под огнем оказался частный сектор, тогда ранения получили трое гражданских, еще один человек погиб.

Также 6 декабря российская армия сбросила авиабомбу на город. В результате атаки были повреждены почти десять жилых домов и автомобили, а шестеро местных жителей получили ранения.

