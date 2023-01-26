Попытка подкупа главы ДИАМ. В Киеве будут судить застройщика

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о представителе девелоперской компании Perfect Group Сергее Самиляке.

По данным следствия, фигурант предложил главе ДИАМ около 120 тысяч долларов, чтобы получить сертификат готовности объекта к эксплуатации, а именно многоэтажки в Киеве. Однако застройщик имел нарушения.

Правоохранители разоблачили и задержали лицо, которое пыталось дать взятку. Против Самиляка возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Прокурор направил материалы расследования, которое проводило НАБУ, в суд.

Санкция статьи предусматривает тюремное заключение от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, глава ДИАМ Семен Кривонос в интервью РБК-Украина раскрыл подробности дела. Он отметил, что застройщик пытался дать ему взятки спустя несколько месяцев после создания Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

По словам Кривоноса, он сразу обратился в НАБУ, написав заявление, по которому началось следствие, а 1 февраля прошлого года фигуранта задержали.

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