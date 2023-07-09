Попытка №2. В России придумали новый фейк о подготовке теракта на Запорожской АЭС

Российские СМИ распространили дезинформацию о том, что Украина якобы готовится совершить теракт на Запорожской АЭС. Как доказательства они привели то, что в Киеве установили дополнительные датчики для измерения радиационного фона и то, что Силы обороны "отрабатывают" полноценный сценарий провокации против ЗАЭС.

Однако это провокация и фейк.

Да, в Киеве действительно установили дополнительные датчики - чтобы предоставлять тысячам пользователей приложения "Киев Цифровой" информацию о состоянии воздуха. Это оборудование лишает Россию возможности использовать ядерное оружие в тайне.

Отмечается, что если произойдет катастрофа, то с помощью датчиков международные партнеры Украины смогут разоблачить российскую операцию под чужим флагом. Это нужно на случай, если страна-агрессор захочет провести провокацию с использованием радиоактивных веществ.

Что касается "отработки сценария", то украинские спасатели проходят обучение по ликвидации последствий чрезвычайных операций и радиационной защиты. Это необходимо для того, чтобы защитить население в случае теракта, а не для того, чтобы подорвать станцию.

Угроза теракта в ЗАЭС

В июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В то же время глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что оккупанты дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции.

При этом 4 июня Россия обвинила Украину якобы в планах якобы "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет", что может означать подготовку провокаций захватчиками.

Недавно спутниковые снимки зафиксировали неизвестные объекты на крыше четвертого реактора Запорожской АЭС.

Тем временем украинская разведка сообщила, что россияне продолжают минировать Запорожскую АЭС и объекты на территории станции.

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