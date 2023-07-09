RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Попытка №2. В России придумали новый фейк о подготовке теракта на Запорожской АЭС

Фото: в России придумали новый фейк о подготовке теракта на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские пропагандисты снова пытаются обвинить Украину в якобы "подготовке к теракту" на Запорожской АЭС. Однако это дезинформация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Российские СМИ распространили дезинформацию о том, что Украина якобы готовится совершить теракт на Запорожской АЭС. Как доказательства они привели то, что в Киеве установили дополнительные датчики для измерения радиационного фона и то, что Силы обороны "отрабатывают" полноценный сценарий провокации против ЗАЭС.

Однако это провокация и фейк.

Да, в Киеве действительно установили дополнительные датчики - чтобы предоставлять тысячам пользователей приложения "Киев Цифровой" информацию о состоянии воздуха. Это оборудование лишает Россию возможности использовать ядерное оружие в тайне.

Отмечается, что если произойдет катастрофа, то с помощью датчиков международные партнеры Украины смогут разоблачить российскую операцию под чужим флагом. Это нужно на случай, если страна-агрессор захочет провести провокацию с использованием радиоактивных веществ.

Что касается "отработки сценария", то украинские спасатели проходят обучение по ликвидации последствий чрезвычайных операций и радиационной защиты. Это необходимо для того, чтобы защитить население в случае теракта, а не для того, чтобы подорвать станцию.

Угроза теракта в ЗАЭС

В июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В то же время глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что оккупанты дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции.

При этом 4 июня Россия обвинила Украину якобы в планах якобы "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет", что может означать подготовку провокаций захватчиками.

Недавно спутниковые снимки зафиксировали неизвестные объекты на крыше четвертого реактора Запорожской АЭС.

Тем временем украинская разведка сообщила, что россияне продолжают минировать Запорожскую АЭС и объекты на территории станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСРоссийская Федерация