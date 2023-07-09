Спроба №2. В Росії вигадали новий фейк про підготовку теракту на Запорізькій АЕС

Російські ЗМІ розповсюдили дезінформацію про те, що Україна нібито готується вчинити теракт на Запорізькій АЕС. Як "докази" вони привели те, що у Києві встановили додаткові датчики для вимірювання радіаційного фону та те, що Сили оборони "відпрацьовують" повноцінний сценарій провокації проти ЗАЕС.

Проте це є провокацією та фейком.

Так, у Києві дійсно встановили додаткові датчики - щоб надавати тисячам користувачів застосунку "Київ Цифровий" інформацію про стан повітря. Це обладнання позбавляє Росію можливості використати ядерну зброю таємно.

Зазначається, що якщо станеться катастрофа, то за допомогою датчиків міжнародні партнери України зможуть викрити російську операцію під чужим прапором. Це потрібно на випадок, якщо країна-агресор захоче провести провокацію із застосуванням радіоактивних речовин.

Щодо "відпрацювання сценарію", то українські рятувальники проходять навчання з ліквідації наслідків надзвичайних операцій та з радіаційного захисту. Це необхідно для того, щоб захистити населення у разі теракту, а не для того, щоб підірвати станцію.

Загроза теракту на ЗАЕС

У червні президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри росіян влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Водночас голова ГУР Кирило Буданов зазначив, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому 4 червня Росія звинуватила Україну нібито в планах нібито "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет", що може означати підготовку провокацій загарбниками.

Нещодавно супутникові знімки зафіксували невідомі об'єкти на даху четвертого реактора Запорізької АЕС.

Тим часом українська розвідка повідомила, що росіяни продовжують мінувати Запорізьку АЕС та об'єкти на території станції.

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