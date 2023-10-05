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СБУ объявила подозрение другу Путина: производит оружие для войны

Москва, Четверг 05 октября 2023 14:25
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СБУ объявила подозрение другу Путина: производит оружие для войны Фото: олигарх Сергей Чемезов (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский олигарх Сергей Чемезов получил подозрение от Службы безопасности Украины. Он поставляет российской армии оружие для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чемезов является гендиректором российской корпорации "Ростех", являющейся монополистом в сфере поставок вооружений и боеприпасов для оккупационных группировок. Также он ходит в ближний круг друзей и соратников российского диктатора Владимира Путина. Глава Кремля и Чемезов "дружат" еще со времен службы в КГБ.

СБУ установила, что "Ростех" производит до 80% техники, боеприпасов и оружия для войны против Украины. Этим занимают подконтрольные олигарху компании "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация".

СБУ задокументировала факт передачи:

  • истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;
  • фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;
  • баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";
  • боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;
  • ударных и разведывательных дронов;
  • военно-транспортных самолетов Ил-76;
  • танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;
  • боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;
  • реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".

Чемезов получил подозрение по ч. 4 ст. 110-2 УКУ. Поскольку российский олигарх находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схемы российских олигархов Чемезова и Шелкова. Они пытались избежать национализации активов в Украине.

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