СБУ объявила подозрение другу Путина: производит оружие для войны
Российский олигарх Сергей Чемезов получил подозрение от Службы безопасности Украины. Он поставляет российской армии оружие для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Чемезов является гендиректором российской корпорации "Ростех", являющейся монополистом в сфере поставок вооружений и боеприпасов для оккупационных группировок. Также он ходит в ближний круг друзей и соратников российского диктатора Владимира Путина. Глава Кремля и Чемезов "дружат" еще со времен службы в КГБ.
СБУ установила, что "Ростех" производит до 80% техники, боеприпасов и оружия для войны против Украины. Этим занимают подконтрольные олигарху компании "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация".
СБУ задокументировала факт передачи:
- истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;
- фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;
- баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";
- боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;
- ударных и разведывательных дронов;
- военно-транспортных самолетов Ил-76;
- танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;
- боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;
- реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".
Чемезов получил подозрение по ч. 4 ст. 110-2 УКУ. Поскольку российский олигарх находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
Напомним, ранее СБУ разоблачила схемы российских олигархов Чемезова и Шелкова. Они пытались избежать национализации активов в Украине.
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