В Киеве произошел прорыв трубы, улицу залило кипятком (видео)
В Киеве утром 2 ноября произошел прорыв трубы. Улицу залило кипятком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Прорыв теплотрассы произошел в центральной части столицы, на улице Деловой у станции метро Олимпийская.
На опубликованных в сети кадрах заметно, что из-за прорыва трубы из-под асфальта бьет горячая вода, улицу залило кипятком. Из-за этого соседние дома окутала густая пара.
Киевская городская государственная администрация заявила, что повреждение теплосети на улице Деловой оперативно локализовали.
По данным властей, прорыв произошел около 10:00. Аварийная бригада перекрыла подачу воды, теперь началась подготовка к ремонту. Его планируют завершить в течение суток. После этого возобновят подачу теплой воды и отопления.
Напомним, недавно во Львове затопило центр города. Причиной этого стал прорыв водопроводной сети.
Ранее мы также сообщали о прорыве водопровода в Киеве. Из-за аварии в центре столицы образовался настоящий "фонтан", достававший крыши многоэтажных домов.
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