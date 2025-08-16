RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Настоящие мариупольские чебуреки: Хименес-Браво и Дурнев раскрыли рецепт хрустящей вкуснятины

Рецепт чебуреков от Эктора и Дурнева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво объединился с Алексеем Дурневым, чтобы приготовить мариупольские чебуреки. Этот рецепт теста на кипятке поразит вас результатом.

Как приготовить чебуреки на заварном тесте, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео из Instagram Эктора.

Рецепт чебуреков на кипятке

"У каждого есть то самое блюдо, которое пахнет детством", - написал Хименес-Браво.

Эктор отметил, что у Дурнева такое блюдо - именно мамины чебуреки. И поэтому он решил приготовить эту вкуснятину вместе с Алексеем, по его мариупольскому рецепту.

Для теста на 7-10 чебуреков вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 500 граммов муки (примерно 3 стакана по 250 мл)
  • 1 стакан кипятка (90-100 градусов)
  • 0,7 чайной ложки соли
  • 5 столовых ложек рафинированного масла
  • 1 столовая ложка водки.

Для начинки берите следующие продукты:

  • 500 граммов свино-говяжьего фарша
  • 1 большая луковица
  • 50-100 миллилитров кефира или ряженки (или воды)
  • щепотка соли
  • черный перец и кориандр - по вкусу.

Начнем готовить. В миске смешайте кроме, муку, масло и соль. Делайте это ложкой. Когда тесто немного остынет, продолжайте вымешивать его руками, добавьте водку.

Заверните тесто в пленку и дайте ему отдохнуть (на 1-2 часа). А пока займитесь начинкой.

Добавьте к фаршу тертый лук, соль и перец, кориандр и ряженку или воду. Хорошо вымешайте, чтобы начинка была нежной. Когда тесто "постоит", начинайте делать чебуреки.

"Раскатайте тесто очень тонко - до 1-1,5 мм. Выкладывайте фарш на одну половину, сложите, прижмите, обрежьте краешки просто тарелкой. Нагрейте много масла в глубокой сковороде или фритюрнице. Обжаривайте чебуреки до золотистой корочки", - пояснил Эктор.

 

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
МастерШефЭктор Хименес-БравочебурекиРецептыВыпечка