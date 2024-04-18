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Дело о гибели помощника Залужного передали в суд

Украина, Четверг 18 апреля 2024 12:24
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Дело о гибели помощника Залужного передали в суд Фото: Геннадий Частяков (facebook.com/arsen.zhumadilov)
Автор: Наталья Юрченко

Дело о гибели Геннадия Частякова, помощника бывшего главнокомандующего ВСУ, передали в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Перед судом предстанет офицер из аппарата помощников главнокомандующего ВСУ, подаривший гранаты Геннадию Частякову. 29 марта следователи завершили расследование, после чего стороны защиты и потерпевших имели возможность ознакомиться с материалами дела.

Майор, подаривший гранаты, обвиняется в присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 УКУ).

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Что еще известно о деле

Напомним, Геннадий Частяков был помощником бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На день рождения ему подарили ящик, где находились гранаты. Сделавший это коллега не предупредил Частякова о подлинности гранат.

Как установило следствие, во время распаковки "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки.

От полученных ран он погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжкие телесные повреждения.

Все детали дела о гибели помощника главнокомандующего ВСУ - в материале РБК-Украина.

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