Справу про загибель помічника Залужного передали до суду

Справу про загибель Геннадія Частякова, помічника колишнього головнокомандувача ЗСУ, передали до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Перед судом постане офіцер з апарату помічників головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову. 29 березня слідчі заверщили розслідування, після чого сторони захисту та потерпілих мали можливість ознайомитись з матеріалами справи.

Майор, який подарував гранати, обвинувачується у привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України).

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.