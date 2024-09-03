Дело нардепа Шуфрича и его эк-спомощника направлено в суд: что известно

По части 3 ст. 110-2 УК Украины обоим грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Поскольку Шуфрича обвинили и в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), его могут приговорить к 15 годам за решеткой.

Следствие установило, что обвиняемые вместе с другими доверенными экс-нардепу лицами после российской оккупации Крыма обеспечили неправомерную регистрацию недвижимости - дома и земельного участка в пгт Симеиз по законам РФ. Известно, что это имущество Шуфрич приобрел в 2013 году через подконтрольное предприятие и доверенных лиц.

Сообщается, что уже в 2016 году с целью охраны имущества на временно оккупированном полуострове Шуфрич и его помощник организовали заключение договора охраны с незаконным военизированным формированием оккупационной власти в Крыму - "ФГУП "Охрана" росгвардии по Республике Крым".

"В дальнейшем они организовали передачу и перечисление росгвардии РФ, которая участвует в войне против Украины, более 648 700 российских рублей за охрану имущества", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Правоохранители заявили, что кроме этого, бывший народный депутат Украины был завербован ФСБ РФ и выполнял задание одного из экс-заместителей секретарей СНБО. В свою очередь он в 2014 году покинул территорию Украины и выехал в Москву.

Отмечается, что Шуфрич систематически в своих публичных выступлениях и интервью распространял пророссийские нарративы. Таким образом, он проводил подрывную деятельность против Украины. Расследованием доказано, что экс-депутат поддерживал идеи и преступную деятельность РФ против Украины.

"Нардеп, зная об оккупации государством-агрессором части территории Украины, продолжал осуществлять подрывную деятельности против нашего государства", - отметили в Генпрокуратуре.

Известно, что сейчас оба обвиняемых находятся под стражей.

Генпрокуратура сообщила, что досудебное расследование в отношении Шуфрича и его экс-помощника осуществлялось ГБР и СБУ при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма ДЗНГ СБУ.

Фото: дело Нестора Шуфрича и его экс-помощника направлено в суд (Офис Генпрокурора)

Дело Нестора Шуфрича

Нестор Шуфрич - бывший нардеп Украины IX созыва от запрещенной политической партии «ОПЗЖ», которая была известна своими пророссийскими нарративами и связями с РФ. Он также ранее был депутатом в пророссийской «Партии регионов». Шуфрич не только поддерживал тесные связи с Россией, он активно продвигал пророссийские нарративы в украинском обществе даже после вторжения РФ на территорию Украины в 2014 году.

Экс-нардепа обвиняют в государственной измене из-за его сотрудничества с ФСБ РФ и поддержку оккупации Крыма и агрессии России против Украины. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, Шуфрич был задержан правоохранительными органами. Его подозревают в подрывной деятельности против Украины и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Следствие обнаружило доказательства, подтверждающие его связи с оккупационными властями и участие в финансировании Росгвардии на оккупированных территориях.

Помощник Шуфрича был задержан в апреле 2024 года. Известно, что он помогал Шуфричу осуществлять антигосударственную деятельность.