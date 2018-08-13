Довідковий курс долара підвищився до 27,33 гривень за долар

Національний банк підвищив довідковий курс долара ще на 11 копійок

Довідкове значення курсу долара на 13 серпня підвищилося до 27,33 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднено на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,3382 гривень за долар. Це на 11 копійок вище довідкового курсу, встановленого 10 серпня (27,2290 гривень за долар).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в обмінних пунктах України сьогодні курс долара в продажу виріс до 27,49 гривень за долар, курс євро в продажу знизився до 31,54 гривень за долар.

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.

На відкритті міжбанківського ринку сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,2700 - 27,3000 грн/долар, євро 31,0332 - 31,0646 грн/євро, російський рубль 0,4004 - 0,4011 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 27,25 гривень за долар. Офіційні курси іноземних валют, встановлено на такому рівні:

2724,5640 гривні за 100 доларів (+13,4247);

3121,2605 гривні за 100 євро (-21,7633).