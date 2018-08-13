Справочный курс доллара повысился до 27,33 гривен за доллар

Национальный банк повысил справочный курс доллара еще на 11 копеек

Справочное значение курса доллара на 13 августа повысилось до 27,33 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,3382 гривен за доллар. Это на 11 копеек выше справочного курса, установленного 10 августа (27,2290 гривен за доллар).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в обменных пунктах Украины сегодня курс доллара в продаже вырос до 27,49 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился до 31,54 гривен за доллар.

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанке соглашениям по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.

На открытии межбанковского рынка сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,2700 - 27,3000 грн/доллар, евро 31,0332 - 31,0646 грн/евро, российский рубль 0,4004 - 0,4011 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,25 гривен за доллар. Официальные курсы иностранных валют установлены на таком уровне:

2724,5640 гривны за 100 долларов (+13,4247);

3121,2605 гривны за 100 евро (-21,7633).