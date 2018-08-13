Готівковий курс долара наблизився до 27,50 гривень за долар

Євро подешевшав на 11 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 серпня 2018 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 9 копійок - до 27,49 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився до 27,21 гривень за долар. Порівняно з даними 10 серпня курс євро в продажу знизився на 11 копійок - до 31,54 гривень за долар.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,70 - 27,33 (26,50 - 27,30 - 10 серпня), продажу 27,35 - 27,90 (27,24 - 27,90 - 10 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 27,2115 (27,1184 - 10 серпня), продажу - 27,4928 (27,4072 - 10 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,30 (30,00 - 31,45 - 10 серпня), продажу - 31,25 - 31,85 (31,29 - 32,10 - 10 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,9299 (31,0511 - 10 серпня), продажу - 31,5484 (31,6531 - 10 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 3,800 (2,800 - 4,070 - 10 серпня), продажу - 4,000 - 5,000 (4,000 - 5,000 - 10 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,592 (3,727 - 10 серпня), продажу 4,157 (4,224 - 10 серпня) грн за 10 рублів.