Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке гравій

За 28 днів до старту сезону-2022 у чемпіонаті світу Формула-1 час розібратися з новим технічним визначенням Королівських автоперегонів. Слово на літеру "Г" – гравій.

Зона з'їзду за межі траси, призначена для уповільнення і зупинки автомобілів, називається гравійною пасткою.

A tricky afternoon for Sebastian Vettel: just 11 laps completed and this trip into the gravel#F1 #USGP pic.twitter.com/ex150GsyG6 — Formula 1 (@F1) October 20, 2017

Сам гравій – осадова порода, округлі уламки гірських порід і мінералів, розмірами 1-10 мм. На автодромах ним засипають ділянки, які зазвичай розташовані поруч із поворотами. Саме там пілоти ризикують вилетіти за межі траси на швидкості понад 200 км/год.

Уболівальники Королівських автоперегонів із гумором називають гравійні пастки "кошачим наповнювачем" через зовнішню схожість із незамінним атрибутом співжиття з домашніми улюбленцями. Від глядачів на трибунах автодромів гравій про всяк випадок огороджують бар'єрами з шин.

Фото: Болід Марка Веббера завершив гонку в гравії на Гран-прі Італії-2009 (Red Bull Content Pool)

Безпека пілотів, надто після трагічної загибелі Сенни в 1994 році, стала головним пріоритетом Міжнародної автомобільної федерації (FIA). Гравійні пастки, зокрема, є одним із головних засобів безпеки. Тут організатори змушені жертвувати видовищністю.

Найімовірніше, після вильоту в гравій пілот Формули-1 завершить Гран-прі достроково. Болід, як правило, в пастці починає пробуксовувати. Повернення на трасу за таких умов – велика рідкість.

Однак, в інтерв'ю самі пілоти зізнаються, що гравійні пастки позитивно впливають на перегони. Наявність безпечних зон скидання швидкості на кшталт гравію додає їм спокою, а з іншого боку, розсуває межі можливого. Пілоти ризикують у поворотах без страху за власне життя.

Сезон-2022 у Формулі-1 розпочнеться 20 березня з Гран-прі Бахрейну. Усього цьогоріч у чемпіонаті запланували 23 гонки. Фанати Королівських автоперегонів упродовж року не раз почують, що котрийсь із пілотів "опинився у гравії".