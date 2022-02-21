ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке гравій

Новость на русском →
Понеділок 21 лютого 2022 14:30
Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке гравій Фото: Даніель Ріккардо в часи виступів за "Ред Булл" за лічені сантиметри від гравійної пастки (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорців

За 28 днів до старту сезону-2022 у чемпіонаті світу Формула-1 час розібратися з новим технічним визначенням Королівських автоперегонів. Слово на літеру "Г" – гравій.

Термін "гравій" простими словами на дрібні молекули розбере РБК-Україна.

Зона з'їзду за межі траси, призначена для уповільнення і зупинки автомобілів, називається гравійною пасткою.

Сам гравій – осадова порода, округлі уламки гірських порід і мінералів, розмірами 1-10 мм. На автодромах ним засипають ділянки, які зазвичай розташовані поруч із поворотами. Саме там пілоти ризикують вилетіти за межі траси на швидкості понад 200 км/год.

Уболівальники Королівських автоперегонів із гумором називають гравійні пастки "кошачим наповнювачем" через зовнішню схожість із незамінним атрибутом співжиття з домашніми улюбленцями. Від глядачів на трибунах автодромів гравій про всяк випадок огороджують бар'єрами з шин.

Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке гравій

Фото: Болід Марка Веббера завершив гонку в гравії на Гран-прі Італії-2009 (Red Bull Content Pool)

Безпека пілотів, надто після трагічної загибелі Сенни в 1994 році, стала головним пріоритетом Міжнародної автомобільної федерації (FIA). Гравійні пастки, зокрема, є одним із головних засобів безпеки. Тут організатори змушені жертвувати видовищністю.

Найімовірніше, після вильоту в гравій пілот Формули-1 завершить Гран-прі достроково. Болід, як правило, в пастці починає пробуксовувати. Повернення на трасу за таких умов – велика рідкість.

Однак, в інтерв'ю самі пілоти зізнаються, що гравійні пастки позитивно впливають на перегони. Наявність безпечних зон скидання швидкості на кшталт гравію додає їм спокою, а з іншого боку, розсуває межі можливого. Пілоти ризикують у поворотах без страху за власне життя.

Сезон-2022 у Формулі-1 розпочнеться 20 березня з Гран-прі Бахрейну. Усього цьогоріч у чемпіонаті запланували 23 гонки. Фанати Королівських автоперегонів упродовж року не раз почують, що котрийсь із пілотів "опинився у гравії".

Нагадаємо, що сьогодні "Хаас" почав тестувати оновлений болід на трасі в Барселоні.

До слова, раніше термін Формули-1 "бокси" розібрали простими словами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
NEWS
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць