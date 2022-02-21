Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке гравій
За 28 днів до старту сезону-2022 у чемпіонаті світу Формула-1 час розібратися з новим технічним визначенням Королівських автоперегонів. Слово на літеру "Г" – гравій.
Термін "гравій" простими словами на дрібні молекули розбере РБК-Україна.
Зона з'їзду за межі траси, призначена для уповільнення і зупинки автомобілів, називається гравійною пасткою.
A tricky afternoon for Sebastian Vettel: just 11 laps completed and this trip into the gravel#F1 #USGP pic.twitter.com/ex150GsyG6— Formula 1 (@F1) October 20, 2017
Сам гравій – осадова порода, округлі уламки гірських порід і мінералів, розмірами 1-10 мм. На автодромах ним засипають ділянки, які зазвичай розташовані поруч із поворотами. Саме там пілоти ризикують вилетіти за межі траси на швидкості понад 200 км/год.
Уболівальники Королівських автоперегонів із гумором називають гравійні пастки "кошачим наповнювачем" через зовнішню схожість із незамінним атрибутом співжиття з домашніми улюбленцями. Від глядачів на трибунах автодромів гравій про всяк випадок огороджують бар'єрами з шин.
Фото: Болід Марка Веббера завершив гонку в гравії на Гран-прі Італії-2009 (Red Bull Content Pool)
Безпека пілотів, надто після трагічної загибелі Сенни в 1994 році, стала головним пріоритетом Міжнародної автомобільної федерації (FIA). Гравійні пастки, зокрема, є одним із головних засобів безпеки. Тут організатори змушені жертвувати видовищністю.
Найімовірніше, після вильоту в гравій пілот Формули-1 завершить Гран-прі достроково. Болід, як правило, в пастці починає пробуксовувати. Повернення на трасу за таких умов – велика рідкість.
Однак, в інтерв'ю самі пілоти зізнаються, що гравійні пастки позитивно впливають на перегони. Наявність безпечних зон скидання швидкості на кшталт гравію додає їм спокою, а з іншого боку, розсуває межі можливого. Пілоти ризикують у поворотах без страху за власне життя.
Сезон-2022 у Формулі-1 розпочнеться 20 березня з Гран-прі Бахрейну. Усього цьогоріч у чемпіонаті запланували 23 гонки. Фанати Королівських автоперегонів упродовж року не раз почують, що котрийсь із пілотів "опинився у гравії".
RED FLAG— Formula 1 (@F1) February 27, 2020
Max Verstappen is beached in the gravel at Turn 5#F1 #F1Testing pic.twitter.com/WKZch0oDpS
Нагадаємо, що сьогодні "Хаас" почав тестувати оновлений болід на трасі в Барселоні.
До слова, раніше термін Формули-1 "бокси" розібрали простими словами.