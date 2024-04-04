Дела Майдана: в Украине будут судить экс-начальника штаба "Беркута" из Крыма

В Украине будут судить бывшего начальника штаба полка милиции особого назначения "Беркут" из Крыма. Его обвиняют в организации применения силы против активистов Майдана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Детали дела

Следствие установило, что в феврале 2014 года он занимался организацией препятствования проведению собраний и митингов в Мариинском парке в Киеве.

Его подчиненные применили к митингующим чрезмерную физическую силу и спецсредства, что привело к причинению телесных повреждений различной степени тяжести 117-ти участникам акций протеста в центральной части столицы.

Что еще вменяют бывшему "беркутовцу"

Бывшего правоохранителя обвиняют, среди прочего, в:

Умышленному тяжкому телесному повреждению;

Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа;

Незаконному препятствованию организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций.

Обвиняемый скрывается от органа досудебного расследования на временно оккупированной территории Украины и на территории РФ. Следствие в отношении него проводилось в заочном формате, он объявлен в международный розыск.

Дела Майдана