Справи Майдану: в Україні судитимуть екс-начальника штабу "Беркута" з Криму
В Україні судитимуть колишнього начальника штабу полку міліції особливого призначення "Беркут" із Криму. Його звинувачують в організації застосування сили проти активістів Майдану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Деталі справи
Слідство встановило, що в лютому 2014 року він займався організацією перешкоджання проведенню зборів і мітингів у Маріїнському парку в Києві.
Його підлеглі застосували до мітингувальників надмірну фізичну силу та спецзасоби, що призвело до заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 117-ти учасникам акцій протесту в центральній частині столиці.
Що ще закидають колишньому "беркутівцю"
Колишнього правоохоронця звинувачують, серед іншого, в:
- Умисному тяжкому тілесному ушкодженню;
- Перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу;
- Незаконному перешкоджанню організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
Обвинувачений переховується від органу досудового розслідування на тимчасово окупованій території України та на території РФ. Слідство щодо нього проводилося в заочному форматі, його оголошено в міжнародний розшук.
Справи Майдану
Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили протести, які отримали назву Революція гідності. Протести призвели до зміни влади, а також втечі за кордон експрезидента Віктора Януковича разом з його соратниками.
Внаслідок протистояння на Майдані загинули 107 протестувальників та 13 міліціонерів. Підозри щодо причетності до вбивств здебільшого було висунуто співробітникам розформованого нині спецпідрозділу МВС "Беркут".
Нещодавно працівники Державного бюро розслідувань повідомили про нові підозри колишнім командирам спецпідрозділу "Беркут".
Також у жовтні Святошинський районний суд Києва оголосив рішення у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській у лютому 2014 року.
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