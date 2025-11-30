Дела Майдана: ключевые эпизоды Революции и почему их расследуют 11 лет

Главное:

Когда Майдан превратился из митинга в полноценную революцию?

Что случилось во время первого разгона протестующих?

Какое событие назвали "Вогнехреща"?

Как расследуют дела Майдана и почему это занимает столько времени?

На стыке 2013 и 2014 годов в Украине произошло событие, кардинально поменявшее вектор развития страны – Революция достоинства. Ей предшествовал довольно категоричный отказ власти взять курс на интеграцию в Европейский союз. Люди стали понимать, что президент Виктор Янукович больше тяготеет к России, которая во многом фактически диктовала тогдашнюю "политику партии".

Судьбу государства решали на главных площадях украинских городов, но основное внимание было приковано к киевскому Майдану. Там происходило все самое важное и там же – самые громкие преступления того времени.

Позже их объединили под одним названием "дела Майдана". Разгон студентов в ночь на 30 ноября и столкновения с митингующими в декабре, противостояния на Грушевского, убийства активистов – все это расследуется по сегодняшний день.

Дела Майдана начали вести сразу после Революции. Ими занималась Генеральная прокуратура, а позже производства передали в Государственное бюро расследований.

Разгон студентов

Первые протесты на Майдане в Киеве начались 21 ноября. К 30-му на площади оставалось несколько сотен человек, митинги шли, но их активность явно спадала. Тем не менее, Майдан приказали зачистить и для этих целей задействовали печально известный "Беркут".

Сам разгон начался рано утром – около четырех. По разным оценкам на Майдане на тот момент было до 400 протестующих, основная часть из которых была студентами. К утру 30 ноября их окружили около двух тысяч бойцов "Беркута", вооруженные спецсредствами. Разгоняли митингующих жестоко – их били дубинками, бросали в толпы взрывпакеты, валили на землю, били и буквально затаптывали людей ногами.

Столкновения протестующих с "Беркутом" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

По итогу разгона 79 человек получили травмы разной степени сложностей. Митингующие бежали от "Беркута" и прятались в соборах, но те доставали их и за сотни метров от самого Майдана. В 4:27 боевики полностью вытеснили людей с площади и окружили ее, а позже пропустили туда сотрудников коммунальных служб – те начали устанавливать на Майдане елку. Еще полчаса "Беркут" ходил по Крещатику и бил протестующих уже там.

Именно этот эпизод стал поворотным для Революции. Если до 30 ноября митинг, по разным оценкам, стал утихать, после на Майдане и прилегающих к нему улицах стали собираться десятки тысяч человек. Кроме того, протесты начались и в других украинских городах. Многие участники тех событий называют разгон студентов переломным моментом, который и решил судьбу протестов, превратив их в полноценную революцию. Ставка тогдашней власти на то, что им удастся таким жестоким разгоном запугать людей, провалилась. Протестующие среагировали ровно наоборот – они разозлились.

Митингующие противостоят "Беркуту" (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Когда понял, что это Революция? Когда избили студентов, я помню, началась акция, кажется "Марш миллионов". Тогда действительно все улицы были забиты народом. Стало понятно, что что-то будет", – говорит один из очевидцев.

Попытка разгона людей в декабре

К моменту очередного разгона на Майдане и прилегающих территориях уже плотно осели десятки тысяч человек. Многие приехали из других городов, поэтому ночевали на площади в палатках, которые сформировали целый палаточный городок. По очевидным причинам елку установить так и не смогли – успели поставить только каркас. Его за несколько дней облепили плакатами и лозунгами.

В ночь на 11 декабря власть сделала еще одну попытку снести протесты. Около часу ночи на ступеньки Киевской городской государственной администрации поднялась судебный исполнитель Лариса Сабодаш и зачитала решение Печерского суда. Он постановил "принять меры" по делу о блокировании тротуаров, дорог путем размещения на них разных предметов. Эта канцелярская формулировка по факту означала одно – силовой разгон митингующих.

Пока Сабодаш зачитывала решение суда, под баррикадами скапливались бойцы "Беркута" и внутренние войска. Протестующие, тем временем, закрылись в здании Киевской администрации и не пропускали внутрь полицию. Под бой колоколов Михайловского собора в администрации выключили свет, а на самом Майдане протестующие стали петь песню "Я не здамся без бою" группы Океан Эльзы. Сам вокалист Святослав Вакарчук тоже появился на площади со словами "Я пришел, потому что не мог не прийти".

Протестующие защищаются от силовиков (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Попытки вытеснить людей с Майдана и центральных улиц велись всю ночь. Бойцы "Беркута" и милиционеры ломали баррикады, где-то прорывали цепи из людей и заходили в гущу митинга. Пока на сцене выступали с призывами "Беркуту" "Переходите на сторону людей!", силовики продолжали выталкивать протестующих. Где-то возникали локальные столкновения, "беркутовцы" били людей, задерживали и закрывали в автозаках.

Несмотря на показательную жестокость и попытку запугать, всю ночь к Майдану шли люди. В сетях сторонники протестов передавали друг другу информацию о том, с какой стороны лучше подойти к площади, где не задержат. Силовики, тем временем, шли на штурм с трех сторон – с Михайловской, Институтской и Европейской площадей.

Натиски не прекращались, но в какой-то момент соотношение сил оказалось не в пользу "Беркута" и других силовиков. Во время очередной попытки прорвать баррикады "беркутовцы" вдруг обнаружили, что митингующие обходят их с тыла. К утру силовики отступили – Майдан выстоял.

Вогнехреща

16 января 2014 года, в разгар Революции, Верховная Рада приняла ряд законов, которые позже назовут "диктаторскими" и "драконовскими". Суть их была в том, что силовики получали гораздо больше полномочий для разгона митингующих. 19 января правительство сообщило, что закон вступил в силу и на Майдане начался новый виток протестов.

В этот день участники революции собрались на очередное вече, а после него двинулись в правительственный квартал. "Янукович никак не поймет – мы потеряли страх. Я ничего не боюсь, пусть в меня стреляют, я готов погибнуть в первой десятке", – сказал тогда журналистам один из протестующих.

События во время Вогнехреща возле стадиона Динамо (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

На Грушевского, возле входа на стадион "Динамо" митингующих уже ждали силовики. Начались стычки, "беркутовцы" атаковали людей светошумовыми гранатами, прозвучали первые выстрелы. Помимо этого, силовики заливали людей водой – это при том, что на тот момент на улице было около 10 градусов мороза. Протестующие, в ответ на эти действия, стали бросать в "Беркут" брусчатку, которую там же выкапывали из земли.

Участники Майдана разбирают брущатку (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Столкновения начались в день Крещения, длились несколько дней и принесли за собой первые жертвы. 22 января погиб армянин Сергей Нигоян – его застрелили из ружья, которое зарядили охотничьей картечью. Фотография Нигояна с плакатом "Голосом народа говорит Бог" стала фактически одним из символов Революции.

Сергей Нигоян (фото: Википедия)

В этот же день погиб беларуский журналист Михаил Жизневский. Его тоже убили охотничьими пулями. Первые убийства всколыхнули участников Революции, но впереди были еще более шокирующие события.

Снайперы на Майдане

Во второй половине февраля правительство вошло в политический кризис, а митинг не утихал. 18 февраля люди пошли колонной к парламенту, чтобы поддержать голосование за возвращение Конституции образца 2004 года. На подступах к Раде на улице Грушевского, в Мариинском парке и на Крещатике они столкнулись с силовиками.

"Беркутовцы" по отработанной схеме кидали в толпы светошумовые гранаты и распыляли на людей слезоточивый газ. Протестующие бросали в силовиков брусчатку и коктейли Молотова. Вечером тогдашний глава СБУ Александр Якименко выступил с обращением. В нем он на плохом украинском объявил о начале антитеррористической операции, направленной против участников Революции. После его слов на Майдан обрушивается очередной штурм, а на Институтской людей начинают убивать уже из огнестрельного оружия.

В ночь на 19 февраля протестующие удерживают площадь, но тяжелые столкновения продолжаются. Днем штурм удалось остановить, а попытки переговоров ни к чему не приводят. Вечером еще нет массовой стрельбы, протестующие убирают территории и перегруппировываются. А уже утром 20 февраля на крышах правительственных зданий появляются снайперы.

События на Майдане в феврале (фото: Getty Images)

Очевидцы тех событий рассказывают, что сразу не понимали, что происходит. Активисты двигаются за силовиками по Институтской, потом слышится автоматная очередь и кто-то из митингующих падает на землю. Потом еще. Снайперы прицельно стреляли в людей – большинство погибло от пулевых ранений в голову и шею, реже – в живот. Участники протеста пытаются оттащить раненых и сами попадают под обстрел. Трупы лежат просто на улицах, пока в воздухе слышится треск автоматных очередей.

Наиболее интенсивная стрельба была примерно с 9 до 11 утра. К середине дня она стихает – убито более 40 протестующих, а вместе со штурмом Майдана за два дня до этого жертв около 50. Когда люди поняли, что произошло, Майдан вспыхивает с новой силой. К этому времени власть понимает, что окончательно потеряла контроль, силовики массово уезжают из Киева, а Рада в срочном порядке голосует за прекращение "антитеррористической операции". 21 февраля Виктор Янукович покидает столицу, а 23 – Украину.

"Я помню, как мне звонят 21 и говорят – срочно бери фотоаппарат, мы едем в Межигорье. Я была в таком шоке, что не сразу нашлась, что ответить. Я спросила – он все? А мне говорят – да, поехали", – рассказывает одна из участниц тех событий.

Расследование через 11 лет

Долгое время дела Майдана расследовала Генеральная прокуратура, позже – Офис Генпрокурора. В 2020 году производства передали в ГБР. Многие из них расследуются до сих пор.

В ходе расследования в общем около 500 граждан Украины получили подозрения. Всего дела Майдана – это 15 тысяч томов и 2,5 тысячи эпизодов преступных действий. С ними – десятки тысяч экспертиз, допросы свидетелей, потерпевших, анализ разговоров. Как утверждают в ГБР, всего в Революции Достоинства принимали участие около 840 тысяч человек и 60 тысяч правоохранителей. "В ходе расследования нужно доказать виновность или невиновность 60 тысяч правоохранителей в отношении 840 тысяч человек из всех областей", – отмечают в ГБР в комментарии РБК-Украина.

На вопрос о том, где вердикты судов по делам Майдана, в Бюро отмечают, что на скорость судебного расследования влияют объективные и субъективные факторы. Часто сторона защиты затягивает процесс, чтобы дотянуть дело до момента, когда его не будут расследовать по сроку давности. Кроме того, заседания в судах назначают раз в 2-3 месяца. Помимо этого, на скорость влияют и сегодняшние события – на дела Майдана наложилась война и сопутствующие преступления, которые для судов более приоритетные.

Но есть заочные вердикты. Они, в основном, касаются силовиков и политиков, которые уехали в Россию. В ГБР говорят, что еще до полномасштабной войны направляли в Москву запросы на экстрадицию подозреваемых, в том числе тех самых, кто расстреливал людей на Майдане.

Протестующий Майдана (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Когда направляли запрос, там было очень много приложений – около тысячи страниц, их перевязали шпагатом. Через год пришел ответ – мол, это политическое преследование, Россия не будет вручать эти подозрения. И все приложения возвращаются с тем же старым шпагатом. Их даже никто не открывал", – отмечают в Бюро.

Осужденные тоже есть – это, чаще всего, "титушки", которые подстрекали протестующих к жестокости по отношению к силовикам. Их дела, по признанию самого Бюро, в судах слушают охотнее всего. Многие дела не имеют срока давности, это касается производств по государственной измене – за нее судят верхушку власти, включая Януковича.

Многие подозреваемые все еще на этапе ознакомления. Например, сегодня с материалами производства "знакомится" командир львовского "Беркута" Сергей Кусюк. Его, в том числе, подозревают в убийстве 12 участников Майдана и непредумышленном убийстве еще 8 активистов во время проведения "АТО" (с 16:00 18 февраля по 6 утра 19 февраля).

"Это произошло именно на Майдане Незалежности в результате силового разгона Майдана с применением оружия – помповых ружей ФОРД-500, которые были снаряжены патронами 12 калибра со свинцовым шаром и свинцовой картечью, запрещенных к использованию", – отмечают в ГБР.

Участник Революции достоинства (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Некоторые силовики, которые 11 лет назад разгоняли участников Революции, сегодня воюют уже против ВСУ. Детективы Бюро установили 20 человек, которые примкнули к российским военным. Из них семеро уже получили подозрения, среди них – командир Севастопольского "Беркута". После оккупации Крыма он возглавил "ОМОН" и стал сенатором Госдумы РФ.

***

Революция Достоинства буквально разделила украинскую историю на до и после. Мало кто мог предположить, что протесты дойдут до таких масштабов. Но чем больше давили на участников Революции, тем больше их становилось, тем сильнее было их сопротивление.

После Революции произошло еще много чего и теперь Украина уже в настоящей, полномасштабной войне борется против внешнего врага – России. Но многие из тех, кто стоял на Майдане с первого до последнего дня, говорят – он изменил украинцев. Видимо это Кремлю и не понравилось.

"Мне кажется, что уже никогда Украина не будет такой, какой была при Кравчуке, Кучме, Ющенко, Януковиче. То есть произошел качественный, качественный прыжок. И назад его уже не "перепрыгнешь", – добавляет один из очевидцев Революции.