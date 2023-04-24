По делу экс-замминистра обороны Шаповалова требуют отвода следственного судьи

Адвокат экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова Владислав Моренко заявил об отводе следственного судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой из-за нарушения закона во время распределения дел между судьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий адвоката.

В своем заявлении адвокат также отметил, что сейчас в производстве Печерского районного суда находится ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шаповалова.

Согласно отчету по результатам распределения, количество судей, определенных на текущую специализацию, было 4, а количество распределяемых судей - один.

По словам адвокатов, 24 апреля утром в суде с соблюдением правил было распределено другое, неизвестное защитнику Шаповалова дело, и одним из трех избранных судей стала следственная судья Константинова.

"Приблизительно через час произошло распределение уже дела бывшего замминистра обороны, при этом его дело по неизвестной причине присоединили к распределенному часом ранее дела, которое совсем не касается Шаповалова, и распределили его на Константинову", - добавляет Моренко.

Он также говорит, что, скорее всего, это было сделано специально, чтобы именно Константинова выносила решение о продлении содержания под стражей Шаповалова.

"Таким образом, в автораспределении принимал участие только один судья, а именно - следственный судья Константинова, являющийся нарушением Уголовно-процессуального кодекса и Положения об автоматизированной системе документооборота. Фактически судебное дело Шаповалова не распределялось, а было объединено с неизвестным делом, которое было объединено с неизвестным делом, которое было объединено с неизвестным делом. его не касается, что дает основания считать, что следственная судья была избрана в ручном режиме", - считает Моренко.

Как известно, 1 февраля этого года Шаповалову вручили подозрение на фоне "скандала с яйцами". Его подозревают в том, что у него вроде бы возник корыстный умысел "препятствовать действиям ВСУ во время особого состояния".

Однако, по словам адвокатов, следователи не привели никаких доказательств.

19 апреля Киевский апелляционный суд отклонил уже вторую апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда Киева о содержании под стражей. Судья Константинова, если она не будет отведена, будет рассматривать уже третье ходатайство следствия о продлении содержания под стражей Шаповалова.