"Справедливость их догонит": в разведке описали судьбу оккупантов, казнивших украинских военных

"Озвученная информация собственно сделана для того, чтобы и враг знал, что о них известно все и они не скроются", - подчеркнул представитель ГУР.

Как отметил Юсов, лучший шанс для российских военных преступников - это сдача в руки украинского правосудия.

"А в противном случае справедливость их догонит, но другим способом", - добавил Андрей Юсов.

Напомним, что накануне российские оккупанты расстреляли четырех украинских пленных возле Роботиного Запорожской области. Разведка идентифицировала причастных захватчиков.