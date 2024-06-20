"Справедливість їх наздожене": у розвідці описали долю окупантів, що стратили українських віськових

"Озвучена інформація, власне, зроблена для того, щоб і ворог знав, що про них відомо все і вони не сховаються", - наголосив представник ГУР.

Як зауважив Юсов, найкращий шанс для російських воєнних злочинців - це здача в руки українського правосуддя.

"А в протилежному випадку справедливість їх наздожене, але в інший спосіб", - додав Андрій Юсов.

Нагадаємо, що напередодні російські окупанти розстріляли чотирьох українських полонених біля Роботиного Запорізької області. Розвідка ідентифікувала причетних загарбників.