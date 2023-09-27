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Справедливое завершение войны в Украине нужно всему миру, - президент Финляндии

Среда 27 сентября 2023 03:39
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Справедливое завершение войны в Украине нужно всему миру, - президент Финляндии Фото: президент Финляндии Саули Нииностио (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Финляндии Саули Нииностио считает, что справедливое завершение войны необходимо не только украинцам, ведь победа Украины может помочь снизить напряженность во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Саули Нииностио на Генассамблеи ООН.

Финский лидер считает, что российская война против Украины касается всего мира как с практической точки зрения, так и с точки зрения принципов, ведь она имеет серьезные глобальные последствия. Он отметил, что международное сообщество не может допустить превращения этой войны в длительный конфликт.

"Война в Украине не должна превратиться в один из многих растянутых конфликтов, которые мы видим сейчас в мире. В интересах всех нас достичь мира, который будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он должен быть объективным", - заявил Нииностио.

Президент Финляндии добавил, что он и его страна поддерживают усилия Украины по достижению справедливого и длительного мира.

Помощь Украине от Финляндии

Общая стоимость финской военной помощи Украины оценивается в 1,3 млрд евро. В августе президент Финляндии Саули Нииностио по представлению правительства одобрил решение о предоставлении 18-го пакета военной помощи Украине.

Также финское правительство разрабатывало план по восстановлению нашего государства и изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria.

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