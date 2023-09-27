Справедливе завершення війни в Україні потрібне всьому світу, - президент Фінляндії

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає, що справедливе завершення війни необхідне не лише українцям, адже перемога України може допомогти знизити напруженість у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна , з посиланням на виступ Саулі Нііністьо на Генасамблеії ООН.

Фінський лідер вважає, що російська війна проти України стосується всього світу, як з практичної точки зору, так і з погляду принципів, адже вона має серйозні глобальні наслідки. Він зазначив, що міжнародна спільнота не може допустити перетворення цієї війни на довготривалий конфлікт.

"Війна в Україні не повинна перетворитися на один із багатьох розтягнутих конфліктів, які ми бачимо зараз у світі. В інтересах усіх нас досягти миру, що поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України. Він мусить бути об’єктивним", - заявив Нііністьо.

Президент Фінляндії додав, що він та його країна підтримує зусилля України із досягнення справедливого й тривалого миру.

Допомога Україні від Фінляндії

Загальна вартість фінської військової допомоги України нині оцінюється у 1,3 млрд євро. У серпні президент Фінляндії Саулі Нііністьо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакета військової допомоги Україні.

Також фінський уряд розробляти план із відновлення нашої держави та вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria.