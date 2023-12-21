Трамп пытается затянуть судебный процесс по делу об отмене результатов выборов

Трамп обратился в суд в ответ на чрезвычайный запрос специального прокурора США Джека Смита, который, в случае удовлетворения, выдвинул бы политику требование касательно уголовного иммунитета перед судьями даже тогда, когда суд низшей инстанции будет пытаться принять решение по этому вопросу.

Экс-президент США попросил судей отклонить просьбу Смита о том, чтобы Верховный суд высказал свое мнение до того, как это сделает нижестоящий апелляционный суд. Это может затянуть судебный процесс и отложить запланированное на март 2024 года начало судебного рассмотрения его дела.

Адвокаты Трампа в представлении отметили, что спецпрокурор призывает судей обойти обычный апелляционный процесс, включая решение Окружного апелляционного суда округа Колумбия, "и спешить решать вопрос с безрассудной безоглядностью". Суд должен отклонить это приглашение в настоящее время".

Дело об отмене результатов президентских выборов 2020 года

Дональда Трампа обвиняют в попытке препятствования работе Конгресса и попытке обмануть правительство США с помощью схем, направленных на то, чтобы отменить победу президента-демократа Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года.

Политик утверждает, что это дело и три других уголовных преследования, с которыми он сталкивается, являются политически мотивированными. Он не признал себя виновным по всем обвинениям. Политик утверждает, что дело должно быть закрыто, поскольку бывшие президенты не могут быть привлечены к уголовной ответственности за поведение, связанное с их официальными обязанностями.

Окружной судья США Таня Чуткан отклонила этот иск 1 декабря, после чего Трамп подал апелляцию в федеральный апелляционный суд в Вашингтоне.

Апелляция Трампа в Апелляционный суд округа Колумбия приостановила судебный процесс над ним. В письменном представлении Смит заявил судьям, что претензии Трампа "глубоко ошибочны" и что только Верховный суд "может окончательно решить их". Трое из девяти судей Верховного суда были назначены Трампом, который закрепил консервативное большинство 6-3.

Спецпрокурор Смит 11 декабря призвал Верховный суд вынести ускоренное решение, чтобы избежать затягивания судебного процесса.

14 декабря Окружная судья США Таня Чуткан удовлетворила просьбу Трампа приостановить рассмотрение запланированного на март следующего года дела о препятствовании выборам 2020 года. Слушания и будущие сроки по делу приостановлены, пока политик подает иск о предоставлении ему полного иммунитета от уголовных обвинений. Распоряжение является лишь задержкой в графике и не отменяет все даты.

Если Трамп победит на президентских выборах 5 ноября 2024 года, он может подать прошение о помиловании от любых федеральных преступлений.

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