Трамп намагається затягнути судовий процес у справі про скасування результатів виборів

Трамп звернувся до суду у відповідь на надзвичайний запит спеціального прокурора США Джека Сміта, який, у разі задоволення, висунув би політику вимогу щодо кримінального імунітету перед суддями навіть тоді, коли суд нижчої інстанції намагатиметься ухвалити рішення з цього питання.

Екс-президент США попросив суддів відхилити прохання Сміта про те, щоб Верховний суд висловив свою думку до того, як це зробить нижчий апеляційний суд. Це може затягнути судовий процес та відкласти запланований на березень 2024 року початок судового розгляду його справи.

Адвокати Трампа в поданні зазначили, що спецпрокурор закликає суддів обійти звичайний апеляційний процес, включаючи рішення Окружного апеляційного суду округу Колумбія, "і поспішати вирішувати питання з нерозважливою безоглядністю". Суд повинен відхилити це запрошення у цей час".

Справа про скасування президентських виборів 2020 року

Дональда Трампа звинувачують у спробі перешкоджання роботі Конгресу та спробі обманути уряд США за допомогою схем, спрямованих на те, щоб скасувати перемогу президента-демократа Джо Байдена на виборах у листопаді 2020 року.

Політик стверджує, що ця справа й три інші кримінальні переслідування, з якими він стикається, є політично мотивованими. Він не визнав себе винним за усіма звинуваченнями. Політик стверджує, що справа має бути закрита, оскільки колишні президенти не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за поведінку, пов'язану з їхніми офіційними обов'язками.

Окружний суддя США Таня Чуткан відхилила цей позов 1 грудня, після чого Трамп подав апеляцію до федерального апеляційного суду у Вашингтоні.

Апеляція Трампа до Апеляційного суду округу Колумбія призупинила судовий процес над ним. У письмовому поданні Сміт заявив суддям, що претензії Трампа "глибоко помилкові" і що лише Верховний суд "може остаточно вирішити їх". Троє з дев'яти суддів Верховного суду були призначені Трампом, який закріпив консервативну більшість 6-3.

Спецпрокурор Сміт 11 грудня закликав Верховний суд винести прискорене рішення, щоб уникнути затягування судового процесу.

14 грудня Окружна суддя США Таня Чуткан задовольнила прохання Трампа призупинити розгляд запланованої на березень наступного року справи про перешкоджання виборам 2020 року. Слухання і майбутні терміни у справі призупинені, доки політик подає позов про надання йому повного імунітету від кримінальних звинувачень. Розпорядження є лише затримкою в графіку і не скасовує усі дати.

Якщо Трамп переможе на президентських виборах 5 листопада 2024 року, він може подати прохання про помилування від будь-яких федеральних злочинів.

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