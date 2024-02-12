Дело о хищении 1,5 млрд грн Минобороны: Апелляционная палата ВАКС отправила Лиева под стражу

По решению суда Лиев будет находиться под стражей до 8 апреля. Однако возможен альтернативный залог – 50 миллионов гривен. В случае внесения залога, Лиев должен будет носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

"Суд удовлетворил апелляцию прокуроров Офиса Генпрокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 50 млн грн экс-чиновнику Минобороны, который подозревается в завладении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов для ВСУ", - заявили в прокуратуре.

В то же время в СБУ рассказали, что Лиев был разоблачен на хищении государственных средств при закупке 100 тысяч снарядов для ВСУ. Он заключил контракт с компанией "Львовский арсенал", получившей от Минобороны полную предоплату, но не поставившую ВСУ ни одного снаряда.

Часть этих средств компания увела в тень, переведя их на счета аффилированных структур, в том числе на Балканах.

Реакция Минобороны

В СБУ отметили, что разоблачение схемы и документирование преступления происходило при содействии действующего министра обороны Рустема Умерова. В самом же Минобороны заявили о продолжении "очистки системы".

"Министерство обороны продолжает бескомпромиссную борьбу с теми, кто разворовывает деньги на закупках оружия. У нас нет места для коррупционеров. Ведем борьбу не только против российских оккупантов, но и внутренних предателей. Это изменения, о которых мы предупреждали, и эта работа будет продолжаться", – подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Скандал с "Львовским арсеналом"

Напомним, вчера Министерство обороны Украины отсудило по делу в отношении общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Львовский арсенал" более 1,5 миллиарда гривен.

Решение суда вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению.

Осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с ООО "Львовский арсенал" на поставку партии минометных выстрелов калибра 120 мм и 82 мм на сумму около 1,4 миллиарда гривен.

Снабжение должно было начаться в декабре текущего года, но ведомство по предоплаченному контракту ничего не получило.

Увольнение Лиева

Ранее сообщалось, что 1 февраля временно исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев написал заявление об увольнении. В Минобороны Украины сообщили об увольнении Александра Лиева по собственному желанию.

Активисты обвиняли Лиева в якобы поддержке российской оккупации Крыма. Его вменяли якобы блокирование доступа украинских военных к маякам, призывы "услышать Крым" и поддержку "референдума" в Крыму.

Также напомним, что 1 февраля прошлого года СБУ проводили обыски у экс-чиновников Минобороны, замешанных в скандале с закупками.

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